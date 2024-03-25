Совет директоров «Казанькомпрессормаша» утвердил положение филиала в Санкт-Петербурге

Заседание совета директоров (наблюдательного совета) АО «Казанькомпрессормаш» состоялось 22 марта 2024 года, на нем было утверждено положение о филиале общества в Санкт-Петербурге «Кировский». Его возглавит заместитель главного управляющего директора «ГМС Компрессоры» Денис Пашинкин.

Кворум для проведения заседания имелся, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В голосовании приняли участие все члены совета директоров. Решение было принято единогласно.

О том что, «Казанькомпрессормаш» создаст дочернюю компанию в Санкт-Петербурге, «Реальное время» сообщало в 2022 году.

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Разиль Самигуллин