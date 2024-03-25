Рустам Минниханов внес изменения в оргкомитет форума «Россия — Исламский мир: KazanForum»

Раис Республики Татарстан внес изменения в состав организационного комитета по подготовке и проведению ежегодного Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». В состав Республиканского организационного комитета ежегодного Международного экономического форума внесены изменения. Соответствующий указ подписал раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Ирек Кадамов и Дамир Сатретдинов вошли в состав комитета. Ирек Кадамов назначен временно исполняющим обязанности начальника Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан. Дамир Сатретдинов назначен министром внутренних дел по Республике Татарстан.

Помощник раиса Республики Татарстан Радик Хабибуллин теперь будет выполнять свои обязанности в новом статусе. Указ вступает в силу 25 марта. Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов на еженедельном совещании сообщил об усилении мер безопасности после теракта в подмосковном Красногорске. Сотрудники Росгвардии проведут осмотр торговых центров.

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Разиль Самигуллин