Банки стали реже одобрять автокредиты

Банки пересмотрели риск-политику касательно одобрений автокредитов после ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка, рассказал старший проектный лидер Frank RG Станислав Сухов агентству «Автостат».



Декабрьские выдачи превысили ноябрьские, однако это произошло за счет традиционной активизации дилеров и банков в конце года. Общий тренд характеризуется как негативный.

— Дополнительных требований к условиям подачи заявки нет. На такие параметры, как первоначальный взнос, средний размер и срок автокредитов, пока что не отмечается влияния. Но сама риск-политика по одобрению клиентов, конечно, также ужесточилась вслед за изменениями в денежно-кредитной политике ЦБ, — указала руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

По ее словам, количество получающих одобрение клиентов снизилось на 10—20% в сравнении с июлем.

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Марарита Головатенко