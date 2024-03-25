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Промышленность

Водосистемы сельского хозяйства Нижнекамского района отремонтируют за 62,4 млн рублей

11:35, 25.03.2024

Федеральное государственное бюджетное учреждение по водоснабжению Приволжского федерального округа приступает к капитальному ремонту головной насосной станции и оросительной системы Сухаревского участка №2 в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан. Это первый этап проекта, который позволит улучшить систему водоснабжения для нужд сельского хозяйства.

Ремонтные работы будут проводиться в соответствии с контрактом, который планируется заключить в ближайшее время. Согласно условиям контракта, все работы должны быть завершены к 30 сентября 2024 года. Начальная цена проекта составляет 62,4 млн рублей.

По словам председателя Ассоциации фермеров РТ Камияра Байтемирова, из-за отсутствия покупательской способности сельскохозяйственным товаропроизводителям приходится работать на устаревшей технике.

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Анастасия Фартыгина
ПромышленностьАгропром Татарстан
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