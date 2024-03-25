Казанский «Водоканал» потратит 13 миллионов рублей на ремонт коллекторов

В 2024 году в Казани запланирован капитальный ремонт канализационного коллектора по улице Адоратского, выяснило «Реальное время». На работы будет потрачено почти 13 млн рублей.

Ремонт начнется в мае и должен быть завершен до 30 июня 2024 года. В ходе работ старые трубы будут полностью заменены на новые из полиэтилена.

В феврале по итогам XXVIII сессии Казгордумы мэр Казани Ильсур Метшин предложил объявить 2025-й в республике Годом модернизации коммунальной инфраструктуры. По его словам, износ сетей водоснабжения и водоотведения достиг критического показателя в 70%.



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Рената Валеева