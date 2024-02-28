2025 год в Татарстане станет Годом модернизации коммунальной инфраструктуры

Сегодня на XXVIII сессии Казгордумы мэр Казани Ильсур Метшин предложил объявить 2025-й в республике Годом модернизации коммунальной инфраструктуры. По его словам, износ сетей водоснабжения и водоотведения достиг критического показателя в 70%.

— Огромная просьба — сделать следующий год Годом модернизации коммунальной инфраструктуры, а в этом году поддержать ее в части разработки проектов для своевременного включения в федеральную программу, — цитирует обращение Метшина к раису РТ Рустаму Минниханову мэрия города.

По словам Метшина, большая часть коммунальной инфраструктуры в Казани создана в 30—70-е годы ХХ века, встречаются участки трубопровода из дерева и керамики. Для капитального ремонта всех сетей Казани необходимо 53 млрд рублей. Учитывая модернизацию насосных станций, водозаборов, зданий и сооружений сумма превысит 127 млрд рублей.

Рустам Минниханов поручил мэру Казани направлять определенную часть доходов Казани на решение задач по модернизации сетей.

— Дополнительная инвестпрограмма, конечно, проблемы не решит. 9 миллиардов — неплохие деньги, но, исходя из того объема, который необходим, этого явно недостаточно. Инвестиционный ресурс «Водоканала» должен быть правильно и качественно реализован. В то же время нам необходимо изыскать возможности в федеральной программе модернизации. Нужно также разработать республиканскую программу — такое поручение правительству РТ я дал. К этим вопросам будем готовиться, — сказал Минниханов.

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Аделия Сафина