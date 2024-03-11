За 20 лет в «Тотальном диктанте» поучаствовало четыре миллиона человек

Руководитель фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков рассказал, что на протяжении 20 лет существования «Тотального диктанта» его участниками стали около 4 миллионов человек. Мероприятие прошло в 2 367 городах по всему миру. Одной из целей проекта является продвижение современной русской литературы, именно поэтому каждый год выбирается современный российский писатель в качестве автора текста «Тотального диктанта».

В 2020 году «Тотальный диктант» вошел в топ-100 лучших проектов Фонда президентских грантов. По словам заместителя генерального директора Фонда президентских грантов Иннокентия Дементьева, это случилось благодаря постоянному росту заинтересованности в проекте у россиян.

Вячеслав Беляков отметил, что, несмотря на поддержку от Фонда президентских грантов в проведении акции, у организаторов есть и другие важные проекты, требующие финансирования. Это также касается мероприятий по продвижению русского языка за рубежом. В этом году столицей «Тотального диктанта» стал Томск. Акция пройдет 20 апреля по всему миру. Автором текста в этом году стала российская писательница Анна Матвеева. Ранее сообщалось, что в акции «Тотальный диктант» в 2023 году приняло участие более 5,5 тысячи жителей Казани.

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Разиль Самигуллин