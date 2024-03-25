Для школьников из Татарстана начались весенние каникулы

Фото: Шакирова Галия

С сегодняшнего дня в российских школах начались весенние каникулы. Они продлятся целую неделю — с 25 по 31 марта. Наряду с зимними каникулами, весенние считаются самыми короткими по времени.

Сразу после весенних каникул для школьников начнется финальный этап перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ. В этом же году единый госэкзамен сдадут около 700 тысяч человек. К тому же в этом году у выпускников появится возможность пересдать один из предметов, но первый результат при этом будет аннулироваться.

— В этом году нормативная база готовится. Если выпускник по каким-то причинам не согласен со своим результатом, то он будет иметь право пересдачи одного из предметов. <...> Будут внесены изменения в порядок проведения экзамена и расписание. <...> эта работа в ближайший месяц-два будет проведена, но точно с июня месяца этого года такая возможность у выпускников появится, — заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

При этом большинство старшеклассников считают, что им понадобится пересдача ЕГЭ. Среди учащихся средней школы необходимость пересдачи ЕГЭ допускают только 36% учеников, однако среди старшеклассников эта доля уже 56%.

Также своим мнением о возможности пересдать один из экзаменов поделилась казанский репетитор по обществознанию и историю Алина Газизуллина. В интервью с «Реальным временем» она положительно отнеслась к инициативе Рособрнадзора. По ее словам, это дополнительная возможность поступить в вузы для тех, кто не справился с экзаменом из-за сильного давления и стресса.

К тому же она пришла к выводу о том, что родители выпускников школ проявляют к сдаче ЕГЭ больший интерес, чем дети:

— Снижение интереса к ЕГЭ у детей объясняется тем, что в приоритете у абитуриентов все чаще появляются материальные блага и материальные ценности: деньги, дорогие аксессуары, жилье, автомобиль. Старшеклассники полагают, что все это можно получить и без учебы в университете, — рассказала педагог.

Возможно, этим объясняется, что по итогам прошлого года средние результаты ЕГЭ в Казани оказались ниже республиканских значений.



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Олег Исаков