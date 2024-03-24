ВХЛ определила новые даты перенесенных матчей
Высшая хоккейная лига определила новые даты перенесенных ранее матчей:
- Шестой матч серии между командами «Химик» (Воскресенск) и «Югра» (Ханты-Мансийск) пройдет 27 марта в 18.30 мск. При необходимости седьмой матч серии состоится 30 марта 2024 в Ханты-Мансийске — начало матча в 15.00.
- Также шестой матч серии между командами «Нефтяник» (Альметьевск) и «Зауралье» (Курган) пройдет 28 марта. Начало встречи в 18.30. В случае необходимости седьмой матч состоится 31 марта в Кургане в 15.00 мск.
Напомним, альметьевский «Нефтяник» ведет в серии с курганским «Зауральем» — 3:2. Подопечные Артема Анисимова в шаге от выхода в полуфинал Кубка Петрова. В прошлом матче татарстанцы на гостевом льду уступили сопернику со счетом 4:2
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым