В Татарстане за неделю снизились цены на молочную продукцию

Фото: Динар Фатыхов

За неделю в Татарстане изменились цены на молочные продукты.

Информацию об этом «Реальное время» получило из документов органов статистики Республики Татарстан. Сметана подорожала почти на 1,5%, а литр стерилизованного молока подешевел на 2%:

Наименование товара, кг/л цена до цена после изменение цены, % Сметана, кг 206,55 209,19 +1,28% Творог, кг 366,68 367,69 +0,26% Масло сливочное, кг 672,13 672,01 -0,02% Маргарин, кг 225,95 227,44 +0,01% Молоко питьевое цельное паст. 2,5—3,2% жирности, л 64,82 64,68 -0,22% Молоко питьевое цельное стерил. 2,5—3,2% жирности, л 85,13 83,54 -1,87% Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг 650,22 651,09 +0,13%

Данные в таблице приведены за период с 11 по 18 марта 2024 года.

Отметим, что в Татарстане на 2% подорожали продукты «борщевого набора», а цены на мясо в России поднялись на 10%.



Олег Исаков