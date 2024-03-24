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В Татарстане за неделю снизились цены на молочную продукцию

17:37, 24.03.2024
В Татарстане за неделю снизились цены на молочную продукцию
Фото: Динар Фатыхов

За неделю в Татарстане изменились цены на молочные продукты.

Информацию об этом «Реальное время» получило из документов органов статистики Республики Татарстан. Сметана подорожала почти на 1,5%, а литр стерилизованного молока подешевел на 2%:

Наименование товара, кг/лцена доцена послеизменение цены, %
Сметана, кг206,55209,19+1,28%
Творог, кг366,68367,69+0,26%
Масло сливочное, кг672,13672,01-0,02%
Маргарин, кг225,95227,44+0,01%
Молоко питьевое цельное паст. 2,5—3,2% жирности, л64,8264,68-0,22%
Молоко питьевое цельное стерил. 2,5—3,2% жирности, л85,1383,54-1,87%
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг650,22651,09+0,13%

Данные в таблице приведены за период с 11 по 18 марта 2024 года.

Отметим, что в Татарстане на 2% подорожали продукты «борщевого набора», а цены на мясо в России поднялись на 10%.

Олег Исаков
ЭкономикаОбществоФинансы Татарстан
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