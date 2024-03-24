В Татарстане за неделю снизились цены на молочную продукцию
За неделю в Татарстане изменились цены на молочные продукты.
Информацию об этом «Реальное время» получило из документов органов статистики Республики Татарстан. Сметана подорожала почти на 1,5%, а литр стерилизованного молока подешевел на 2%:
|Наименование товара, кг/л
|цена до
|цена после
|изменение цены, %
|Сметана, кг
|206,55
|209,19
|+1,28%
|Творог, кг
|366,68
|367,69
|+0,26%
|Масло сливочное, кг
|672,13
|672,01
|-0,02%
|Маргарин, кг
|225,95
|227,44
|+0,01%
|Молоко питьевое цельное паст. 2,5—3,2% жирности, л
|64,82
|64,68
|-0,22%
|Молоко питьевое цельное стерил. 2,5—3,2% жирности, л
|85,13
|83,54
|-1,87%
|Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг
|650,22
|651,09
|+0,13%
Данные в таблице приведены за период с 11 по 18 марта 2024 года.
Отметим, что в Татарстане на 2% подорожали продукты «борщевого набора», а цены на мясо в России поднялись на 10%.
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