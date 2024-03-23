Мясная продукция в России за год подорожала на 10 процентов

Фото: Максим Платонов

Мясо в России за 2023 год подорожало более чем на 10%. Об этом «Реальному времени» стало известно из данных, полученных от Минпромторга Российской Федерации.

Средние потребительские цены на мясо и мясную продукцию. скриншот realnoevremya.ru с сайта fedstat.ru

Средняя стоимость мяса, а именно бескостной говядины, выросла с 662 до 734 рублей за килограмм в период с января 2023 по январь 2024 года. Оно же является самым дорогим видом мяса из всего разнообразия, предложенного на рынке мясной продукции.

Также серьезно поднялась цена на бескостную баранину — с 544 до 673 рублей за кг. Этот вид мяса подорожал больше всего в номинальном значении.

Меньше всего изменение цен коснулось пельменей, мантов и равиоли — здесь ценник изменился менее чем на 5% — с 364 до 388 рублей за килограмм.

Самым дешевым видом мясной продукции на протяжении года остается курица. Килограмм сырой птицы в среднем можно купить за 219 рублей.

Ранее «Реальное время» выяснило, что Татарстан занял первое место в ПФО по розничным продажам алкоголя в 2023 году. За минувший год в республике продали 6 млн декалитров алкоголя.



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Олег Исаков