В России работает каждый пятый пенсионер
В России работает каждый пятый пенсионер. Об этом «Реальному времени» стало известно из информации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.
По состоянию на 1 января 2024 года в стране проживает 41 075 366 пенсионеров. При этом, как сообщает РБК, за прошедший год в России на 700 тысяч снизилось количество пенсионеров.
Из 41 миллиона пенсионеров 33 млн не имеют работы, остальные 8 миллионов официально заняты в какой-либо сфере.
- Пенсии по старости получают 33 миллиона граждан страны — это самый распространенный вид денежных выплат пенсионерам в России.
- На втором месте расположились лица, получающие социальные пенсии. Их в стране получают 3,4 миллиона жителей пенсионного возраста.
- 2,2 миллиона пенсионеров имеют выплаты по инвалидности. При этом каждый третий из них (742 тысячи человек) также официально трудоустроен.
- Выплаты по случаю потери кормильца получают почти полтора миллиона пенсионеров (1 млн 442 тысячи).
При этом на Республику Татарстан приходится 1,094 миллиона пенсионеров — это 2,67% от всех пенсионеров по России, а средний размер пенсий в Татарстане на начало 2024 года составил 20 627 рублей.
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