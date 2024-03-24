В России работает каждый пятый пенсионер

Фото: Динар Фатыхов

В России работает каждый пятый пенсионер. Об этом «Реальному времени» стало известно из информации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

По состоянию на 1 января 2024 года в стране проживает 41 075 366 пенсионеров. При этом, как сообщает РБК, за прошедший год в России на 700 тысяч снизилось количество пенсионеров.

Из 41 миллиона пенсионеров 33 млн не имеют работы, остальные 8 миллионов официально заняты в какой-либо сфере.

Пенсии по старости получают 33 миллиона граждан страны — это самый распространенный вид денежных выплат пенсионерам в России.

На втором месте расположились лица, получающие социальные пенсии. Их в стране получают 3,4 миллиона жителей пенсионного возраста.

2,2 миллиона пенсионеров имеют выплаты по инвалидности. При этом каждый третий из них (742 тысячи человек) также официально трудоустроен.

Выплаты по случаю потери кормильца получают почти полтора миллиона пенсионеров (1 млн 442 тысячи).

При этом на Республику Татарстан приходится 1,094 миллиона пенсионеров — это 2,67% от всех пенсионеров по России, а средний размер пенсий в Татарстане на начало 2024 года составил 20 627 рублей.



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Олег Исаков