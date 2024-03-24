Средний размер пенсии в Татарстане превысил 20 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

Средняя пенсия в Татарстане на начало 2024 года составила 20 627 рублей. Об этом «Реальному времени» стало известно из статистики, полученной от Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Примечательно, что у мужчин Татарстана пенсия выше, чем у женщин. Так, в Республике Татарстан на начало 2023 года мужчина-пенсионер в среднем получал 19 368 рублей пенсионных отчислений, в то время как женщины-пенсионерки — 19 017 рублей. Всего по республике зарегистрировано 1 094 460 человек пенсионного возраста, 207 044 из них работают.

При этом среднее значение пенсии в Приволжском федеральном округе на январь 2024 года составило 20 178 рублей. Всего в округе проживают 8 529 604 пенсионера, 1 479 482 из них официально трудоустроены.

Средний размер пенсии по России на январь 2024 года составил 20 781 рубль.

Самые высокие показатели пенсионных отчислений в Чукотском автономном округе. Там в среднем пенсионеры получают 33 392 рубля в месяц. Это на 38% выше, чем в Татарстане.

Также в топ-5 регионов по размерам пенсии попали:

Ненецкий автономный округ — 31 283 рубля в месяц;

Камчатский край — 30 182 рубля;

Ханты-Мансийский автономный округ — 30 110 рублей;

Магаданская область — 30 027 рублей.

Самые низкие выплаты пенсий в Республике Дагестан — 15 293 рубля.

Ранее стало известно, что жители Татарстана все чаще предпочитают оплачивать ЖКУ в электронном формате, а собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане выросла на 2,9%.

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Олег Исаков