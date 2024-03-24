В России сократилось число пенсионеров

Фото: Роман Хасаев

С начала 2023 по начало 2024 года в России уменьшилось число пенсионеров, состоящих на учете в ПФР. Об этом «Реальное время» узнало из данных, взятых у Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

За прошедший год, с января 2023 по январь 2024 года, в стране уменьшилась численность людей пенсионного возраста. Их количество сократилось с 41 775 327 человек (на январь 2023-го) до 41 075 366 человек (на январь 2024 года).

На одного работающего пенсионера в России приходится четыре неработающих. На учете ПФР состоят 7 866 230 официально трудоустроенных пенсионеров. При этом 33 209 136 пенсионеров не имеют официального места работы.

Больше всего пенсионеров проживает в Центральном федеральном округе. Там их численность составила 10 912 322 человека. На втором месте расположился Приволжский федеральный округ с 8 529 604 пенсионерами. Меньше всего граждан пенсионного возраста проживает в Дальневосточном федеральном округе — 2 164 085 человек.

Напомним, средний размер пенсий в Татарстане на начало 2024 года составил 20 627 рублей. Больше всего получают пенсионеры Чукотки — 33 392 рубля в месяц. Меньше всего — в Дагестане: 15 293 рубля.

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Олег Исаков