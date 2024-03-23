В Татарстане работают более 45 тысяч инвалидов

Фото: Реальное время

По состоянию на конец 2023 года в Татарстане зарегистрировано 45 179 работающих инвалидов. Об этом узнало «Реальное время» на основе данных, полученных от Фонда пенсионного и социального страхования России.

Всего по стране зарегистрировано 1 602 202 работающих инвалида — 269 203 из них приходятся на ПФО. Больше всего среди них числятся инвалидов III группы — их, по состоянию на конец 2023 года, 1 031 033 человека. Со второй группой инвалидности в России работает 513 963 человека. С первой — 56 364 человека.

В период с 2022 по 2023 года количество работающих инвалидов по Татарстану увеличилось на 3 058 человек — с 42 121 до 45 179 человек. Татарстан также занял первую строчку по количеству таких людей. На второй строчке расположилась Нижегородская область — в ней работает 31 875 инвалидов. Тройку замкнула Самарская область с 33 693 лицами с инвалидностью.

Ранее «Реальному времени» стало известно, что Татарстан оказался лидером по объему продаж пива и пивных напитков в ПФО. За 2023 год в республике реализовали 23,2 млн дал.

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Олег Исаков