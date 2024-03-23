В 2023 году в ПФО продали 164,6 млн дал пива и пивных напитков
В 2023 году в Приволжском федеральном округе продали 164,6 млн дал пива и пивных напитков. Всего по России продажи составили 769,6 млн дал продукции. Об этом «Реальному времени» рассказали в Росалкогольрегулировании.
Лидером по объему продаж в ПФО оказался Татарстан. За 2023 год в республике реализовали 23,2 млн дал пива и пивных напитков. Следом за Татарстаном идет Башкортостан. Там продали 22,5 млн дал. Немногим меньше реализовали в Самарской области — 20,2 млн дал.
Есть говорить конкретно про пиво, то расположение регионов в топе по объемам продаж оказывается таким же. В Татарстане в 2023 году продали 20,25 млн дал, Башкортостане — 19,3 млн дал, Самарской области — 18,8 млн.
Топ-5 регионов ПФО по объем продаж пива и пивных напитков выглядит следующим образом:
|Регион
|единица объема
|объем продаж
|Татарстан
|тысячи дал
|23 166,669
Башкортостан
|тысячи дал
|22 479,245
|Самарская область
|тысячи дал
|20 225,557
|Нижегородская область
|тысячи дал
|18 571,602
|Пермский край
|тысячи дал
|16 048,878
Меньше всего пива и пивных напитков в ПФО за 2023 год продали в Чувашии (5,5 млн дал), Марий Эл (3,58 млн), Мордовии (3,5 млн).
По продажам алкогольных напитков за исключением пива, пивных напитков, сидра пуаре и медовухи Татарстан также занял первое место в ПФО. В республике за минувший год продали 6 млн дал алкоголя.
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Справка
Дал (декалитр) — единица объема, равна 10 литрам
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