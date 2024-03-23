Новости бизнеса

17:54 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В 2023 году в ПФО продали 164,6 млн дал пива и пивных напитков

17:05, 23.03.2024

В 2023 году в Приволжском федеральном округе продали 164,6 млн дал пива и пивных напитков. Всего по России продажи составили 769,6 млн дал продукции. Об этом «Реальному времени» рассказали в Росалкогольрегулировании.

Лидером по объему продаж в ПФО оказался Татарстан. За 2023 год в республике реализовали 23,2 млн дал пива и пивных напитков. Следом за Татарстаном идет Башкортостан. Там продали 22,5 млн дал. Немногим меньше реализовали в Самарской области — 20,2 млн дал.

Есть говорить конкретно про пиво, то расположение регионов в топе по объемам продаж оказывается таким же. В Татарстане в 2023 году продали 20,25 млн дал, Башкортостане — 19,3 млн дал, Самарской области — 18,8 млн.

Топ-5 регионов ПФО по объем продаж пива и пивных напитков выглядит следующим образом:

Регионединица объемаобъем продаж
Татарстантысячи дал23 166,669

Башкортостан

тысячи дал22 479,245
Самарская областьтысячи дал20 225,557
Нижегородская областьтысячи дал18 571,602
Пермский крайтысячи дал16 048,878

Меньше всего пива и пивных напитков в ПФО за 2023 год продали в Чувашии (5,5 млн дал), Марий Эл (3,58 млн), Мордовии (3,5 млн).

По продажам алкогольных напитков за исключением пива, пивных напитков, сидра пуаре и медовухи Татарстан также занял первое место в ПФО. В республике за минувший год продали 6 млн дал алкоголя.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Артем Гафаров
Справка

Дал (декалитр) — единица объема, равна 10 литрам

БизнесРозничная торговля БашкортостанУдмуртияТатарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть694.5
  • Нижнекамскнефтехим105.2
  • Казаньоргсинтез102.5
  • КАМАЗ177.1
  • Нижнекамскшина75.95
  • Таттелеком1.074