В 2023 году в ПФО продали 164,6 млн дал пива и пивных напитков

В 2023 году в Приволжском федеральном округе продали 164,6 млн дал пива и пивных напитков. Всего по России продажи составили 769,6 млн дал продукции. Об этом «Реальному времени» рассказали в Росалкогольрегулировании.

Лидером по объему продаж в ПФО оказался Татарстан. За 2023 год в республике реализовали 23,2 млн дал пива и пивных напитков. Следом за Татарстаном идет Башкортостан. Там продали 22,5 млн дал. Немногим меньше реализовали в Самарской области — 20,2 млн дал.

Есть говорить конкретно про пиво, то расположение регионов в топе по объемам продаж оказывается таким же. В Татарстане в 2023 году продали 20,25 млн дал, Башкортостане — 19,3 млн дал, Самарской области — 18,8 млн.

Топ-5 регионов ПФО по объем продаж пива и пивных напитков выглядит следующим образом:

Регион единица объема объем продаж Татарстан тысячи дал 23 166,669 Башкортостан тысячи дал 22 479,245 Самарская область тысячи дал 20 225,557 Нижегородская область тысячи дал 18 571,602 Пермский край тысячи дал 16 048,878

Меньше всего пива и пивных напитков в ПФО за 2023 год продали в Чувашии (5,5 млн дал), Марий Эл (3,58 млн), Мордовии (3,5 млн).

По продажам алкогольных напитков за исключением пива, пивных напитков, сидра пуаре и медовухи Татарстан также занял первое место в ПФО. В республике за минувший год продали 6 млн дал алкоголя.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Артем Гафаров