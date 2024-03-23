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Число погибших в теракте в «Крокус Сити Холл» выросло до 133

16:47, 23.03.2024 1

Число погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 133 человек. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Поисковые работы продолжаются.

Напомним, в больницах Москвы на данный момент находится 107 пациентов, трое из них это дети. Сообщают, что один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, двое детей — в тяжелом. Из взрослых 15 человек в крайне тяжелом, 42 — в тяжелом состоянии.

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Разиль Самигуллин
Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:07
    Неужели может быть больше
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