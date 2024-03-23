В больницах Москвы находится 107 пациентов, из них трое — дети

В больницах Москвы на данный момент находится 107 пациентов, трое из них это дети. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Она отметила, что один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, двое детей — в тяжелом. Из взрослых 15 человек в крайне тяжелом, 42 — в тяжелом состоянии.

Татьяна Голикова отметила, что ведется сотрудничество со всеми лечебными учреждениями. В настоящее время в Центр хирургии им. Пирогова перевозятся пострадавшие из областных центров. Всем пациентам продолжают оказывать медицинскую помощь, медикаментов и перевязочных материалов хватает.

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Разиль Самигуллин