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Сотрудники МЧС России разобрали 41 кубометр завалов в здании концертного зала «Крокус Сити Холл»

15:30, 23.03.2024

Сотрудники МЧС России разобрали 41 кубометр завалов в здании концертного зала «Крокус Сити Холл». Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Также спасатели продолжают тушение очагов возгорания кровли на площади 500 кв. метров.

В круглосуточном режиме продолжает работать горячая линия: 8-800-775-17-17. Более 100 специалистов Ногинского спасательного центра находятся в готовности. Ранее сообщалось, что число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 143 человек.

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Разиль Самигуллин
Происшествия
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