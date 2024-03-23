Сотрудники МЧС России разобрали 41 кубометр завалов в здании концертного зала «Крокус Сити Холл»
Сотрудники МЧС России разобрали 41 кубометр завалов в здании концертного зала «Крокус Сити Холл». Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Также спасатели продолжают тушение очагов возгорания кровли на площади 500 кв. метров.
В круглосуточном режиме продолжает работать горячая линия: 8-800-775-17-17. Более 100 специалистов Ногинского спасательного центра находятся в готовности. Ранее сообщалось, что число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 143 человек.
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