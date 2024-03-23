Число жертв теракта в «Крокус Сити Холе» возросло до 143 человек

Число жертв теракта в «Крокус Сити Холе» возросло до 143 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян.

Ранее сообщалось, что При разборе завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл», где произошел теракт, экстренными службами были обнаружены новые тела погибших.

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Разиль Самигуллин