Пятеро несовершеннолетних госпитализированы после теракта в «Крокусе»

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве были госпитализированы восемь несовершеннолетних. В списке пострадавших числятся 145 человек — 60 взрослых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Ранее «Реальному времени» стало известно о массовой отмене регионами всех общественных мероприятий. Так, мероприятия отменили в Москве, Крыму, Курске, Ленобласти и Республике Татарстан.

Также, в связи с особым указанием Минобрнауки РФ, все занятия в КНИТУ-КАИ завтра, 23 марта, будут проводиться в дистанционном формате, а доступ в здания университета будет ограничен для студентов и сотрудников. Планируемые олимпиады переносятся на более поздний срок.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков