Банк России опубликовал курс валют на 23 марта
Банк России опубликовал официальный курс валют на субботу, 23 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепился.
Так, юань подешевел на 0,01 копейки, доллар повысился на 0,66 копейки, а евро подешевел — на 0,15 соответственно. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань 12,74 рубля (-0,01);
- доллар 92,61 рубля (+0,66);
- евро 100,22 рубля (-0,15).
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