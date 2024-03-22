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Банк России опубликовал курс валют на 23 марта

16:36, 22.03.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на субботу, 23 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепился.

Так, юань подешевел на 0,01 копейки, доллар повысился на 0,66 копейки, а евро подешевел — на 0,15 соответственно. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 12,74 рубля (-0,01);
  • доллар 92,61 рубля (+0,66);
  • евро 100,22 рубля (-0,15).

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Разиль Самигуллин
Экономика
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