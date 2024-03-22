В 2022—2023 годах по госпрограмме сделали ремонт в 98 школах Татарстана

За два года по госпрограмме «Развитие образования» в 98 общеобразовательных организациях Республики Татарстан провели строительно-монтажные работы, сообщило Минобразования РТ «Реальному времени».

— Так, за 2022—2023 годы в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» осуществлены строительно-монтажные работы в 98 объектах общеобразовательных организаций: в 2022 году — 67 объектов, в 2023 году — 31 объект, — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что строительно-монтажные работы на объектах завершены в срок.

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