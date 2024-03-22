В 2023 году из консолидированного бюджета Татарстана на образование потратили почти 156 млрд рублей

На пункт «Образование» в 2023 году из консолидированного бюджета Татарстана направили 155,9 млрд рублей. Это на 2,5 млрд рублей меньше, чем планировалось.

В 2022 году объем расходов консолидированного бюджета по этой статье составлял 109,8 млрд рублей.

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