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Экономика

В 2023 году из консолидированного бюджета Татарстана на образование потратили почти 156 млрд рублей

13:06, 22.03.2024

На пункт «Образование» в 2023 году из консолидированного бюджета Татарстана направили 155,9 млрд рублей. Это на 2,5 млрд рублей меньше, чем планировалось.

В 2022 году объем расходов консолидированного бюджета по этой статье составлял 109,8 млрд рублей.

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ЭкономикаБюджетОбществоОбразование Татарстан
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