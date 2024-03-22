В Татарстане изменили условия предоставления субсидий для аграриев

Кабмин Республики Татарстан подписал постановление, которое вносит изменения в постановление Кабинета Министров от 31 мая 2021 года № 397. Изменения коснулись порядка и условий предоставления субсидий.

Согласно новым правилам, субсидии можно получить на возмещение части затрат, связанных с развитием семеноводства и приобретением минеральных удобрений. Также аграрии смогут рассчитывать на компенсацию части затрат на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства.



Кроме того, были изменены требования к получателям субсидий. Например, теперь для получения субсидии на приобретение минеральных удобрений необходимо наличие статуса семеноводческого хозяйства I или II категории.

К тому же была введена дополнительная субсидия на приобретение фотосепаратора для очистки и сортировки зерна, однако ее размер не может превышать 3 миллиона рублей.

Раннее в Татарстане планировали внести изменения в программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции до 2025 года. Обновленный документ должен был увеличить сроки ее реализации еще на пять лет и разделить на несколько этапов.

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Олег Исаков