Расходы бюджета Татарстана в 2023 году оказались на 15,2 млрд рублей ниже запланированных

Расходы бюджета Татарстана в прошедшем году оказались на 15,2 млрд рублей ниже запланированных. Об этом свидетельствует отчет о расходах бюджета республики.

За прошедший год планировали израсходовать 525,4 млрд рублей, а фактически вышло 510,2 млрд рублей.

За 2022 год сумма расходов бюджета Татарстана составляла 463,2 млрд рублей, что на 47 млрд рублей меньше, чем за 2023 год.

Ранее стало известно, что кассовые расходы консолидированного бюджета Татарстана в 2023 году оказались на 61,9 млрд рублей выше, чем годом ранее.

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