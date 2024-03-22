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Расходы консолидированного бюджета Татарстана за 2023 год оказались на 21 млрд рублей ниже запланированного

12:25, 22.03.2024

Расходы консолидированного бюджета Татарстана за 2023 год оказались на 21 млрд рублей ниже запланированного. Об этом сказано в отчете расходов консолидированного бюджета республики.

Так, планировалось, что расходы консолидированного бюджета республики за прошлый год составят более 610 млрд рублей, а по факту получились более 589,4 млрд рублей.

В 2022 году кассовые расходы консолидированного бюджета были в сумме 527,5 млрд рублей, что на 61,9 млрд рублей меньше текущего значения.

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ЭкономикаБюджет Татарстан
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