Расходы консолидированного бюджета Татарстана за 2023 год оказались на 21 млрд рублей ниже запланированного

Расходы консолидированного бюджета Татарстана за 2023 год оказались на 21 млрд рублей ниже запланированного. Об этом сказано в отчете расходов консолидированного бюджета республики.

Так, планировалось, что расходы консолидированного бюджета республики за прошлый год составят более 610 млрд рублей, а по факту получились более 589,4 млрд рублей.

В 2022 году кассовые расходы консолидированного бюджета были в сумме 527,5 млрд рублей, что на 61,9 млрд рублей меньше текущего значения.

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