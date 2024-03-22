На Нобелевского лауреата по литературе Мо Яня подали в суд за «искажение истории»

Фото: Динар Фатыхов

В 2012 году Мо Янь первым среди китайских писателей получил Нобелевскую премию по литературе. Тогда его встречали как героя, а сегодня он подвергается нападкам со стороны китайских националистов. Они утверждают, что его романы с изображением сельской жизни Китая «искажают историю». В результате один известный китайский блогер подал на писателя в суд за предполагаемое оскорбление национальных героев. Если Мо Яня признают виновным, то ему грозит тюремное заключение сроком до трех лет.

Репортаж о презентации романа Мо Яня «Смерть пахнет сандалом» читайте здесь.

«В последние годы Коммунистическая партия Китая стала все больше беспокоиться о том, как интерпретировать распад Советского Союза, включая критическую переоценку истории и привлекательность западных идей. Руководство Коммунистической партии Китая подчеркивало опасность того, что они называют «историческим нигилизмом», то есть взглядов, которые ставят под сомнение позитивные патриотические нарративы, которые КПК использовала для оправдания своего продолжающегося правления. Таким образом, было создано множество законов, чтобы как бы кодифицировать эти усилия по продвижению «общей исторической памяти» и наказанию тех, кто, как представляется, наносит ущерб хорошей репутации китайских героев и мучеников. Один из таких законов лежит в основе иска против Мо Яня», — прокомментировала профессор-китаист Корнельского университета и специалист по Азиатско-Тихоокеанскому региону Джессика Чен Вайс.

В иске утверждается, что книги Мо Яня запятнали репутацию Коммунистической партии Китая, «приукрашивая» вражеских японских солдат. «Изображение Китая во время японской оккупации военного времени было сложным, а не таким одномерным представлением о героическом сопротивлении злому врагу, которое, я думаю, могло бы понравиться государственным СМИ. То, что такие невероятно талантливые писатели, как Мо Янь, воплощают в жизнь и очеловечивают реальную борьбу, которую пережил китайский народ, важно для формирования эмпатии перед лицом растущей политической и геополитической напряженности», — отметила Джессика Чен Вайс.

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Екатерина Петрова