Сегодня в Казани ожидается солнечная погода и до 6 градусов тепла
Сегодня, 22 марта, в Казани температура воздуха поднимется до 6 градусов тепла. Синоптики прогнозируют ясную погоду.
Ночью столбики термометров опустятся до -6 градусов. Осадки не ожидаются. Порывы ветра 1—2 м/секунду.
Завтра, 23 марта, погодные условия изменятся — ожидается пасмурная погода. Столбики термометров поднимутся до 4 градусов тепла. Ночью опустятся до -2 градусов.
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