Новости общества

12:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани 20 марта в нескольких домах четырех районов вода может окраситься в зеленый оттенок

12:10, 20.03.2024

Сегодня вода в некоторых домах Авиастроительного, Кировского, Московского, Ново-Савиновского районов Казани может приобрести зеленый оттенок.

Это связано с введением красителя «Уранин-А» в сетевую воду магистральных тепловодов от Казанской ТЭЦ-2. Специалисты «Казанских тепловых сетей» будут определять места утечки теплоносителя.

Краситель «Уранин-А» допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки. Он безвреден для здоровья людей и окружающей среды, сообщили в Комитете ЖКХ.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Игорем Астафьевым, первым заместителем генерального директора АНО "Казань Экспо"