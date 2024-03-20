В Казани 20 марта в нескольких домах четырех районов вода может окраситься в зеленый оттенок
Сегодня вода в некоторых домах Авиастроительного, Кировского, Московского, Ново-Савиновского районов Казани может приобрести зеленый оттенок.
Это связано с введением красителя «Уранин-А» в сетевую воду магистральных тепловодов от Казанской ТЭЦ-2. Специалисты «Казанских тепловых сетей» будут определять места утечки теплоносителя.
Краситель «Уранин-А» допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки. Он безвреден для здоровья людей и окружающей среды, сообщили в Комитете ЖКХ.
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