Сергей Дубинин предсказал сохранение ключевой ставки на уровне 16%

По мнению бывшего заместителя председателя Центробанка Сергея Дубинина, ключевую ставку не станут менять на заседании 22 марта. Он объясняет это противоречивыми сигналами об инфляции: по данным Росстата, она сначала ускорилась, а потом замедлилась.

В прогнозе «Газете.Ru» Дубинин отметил, что текущий тренд по инфляции говорит в пользу сохранения ключевой ставки. Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что ЦБ может перейти к снижению ключевой ставки в ближайшее время.

По данным на 26 февраля, инфляция в России составила 0,13% после 0,11% с 13 по 19 февраля, 0,21% с 6 по 12 февраля и 0,16% с 30 января по 5 февраля. На неделе с 27 февраля по 4 марта на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,09%, но год к году темпы роста цен составили 7,59% против 7,58% неделей ранее.

Ранее Центральный банк России оставил ключевую ставку на уровне 16%. До этого она была повышена пять раз подряд. Банк России перешел к очередному циклу повышения ключевой ставки 21 июля 2023 года.



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