На глубине 120 метров под завалами в Приамурье остаются заблокированными 13 человек

В Следственном комитете России по Амурской области сообщили, что заблокированные после обрушения на руднике «Пионер» люди находятся на глубине 120 метров. Спасательную операцию осложняет огромное количество обвалившейся породы и грунтовые воды, которые сейчас откачивают. Сколько времени потребуется, чтобы добраться до людей, пока неизвестно. Есть шансы, что шахтеры живы. Об этом сообщает RT.

Обвал произошел 18 марта на участке подземных работ на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области. К поисково-спасательным работам на руднике приступили горноспасатели МЧС России. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее на шахте Гайского горнообогатительного комбината (ГОК) в Оренбургской области произошло обрушение. В результате аварии пострадали два человека.

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Разиль Самигуллин