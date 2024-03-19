В Казани на улице Мира произошла массовая авария с участием трех автомобилей

Сегодня в 06.40 на улице Мира водитель ВАЗ-2114 из Высокогорского района не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen, за рулем которого был 59-летний житель Казани. От удара машину нарушившего правила водителя отбросило на стоявшую впереди «Газель» под управлением 47-летнего казанца.

В результате аварии 33-летний водитель ВАЗ-2114 получил ушиб грудной клетки, сотрясение головного мозга и травмы рук. Его увезли в больницу. 59-летнему водителю Volkswagen поставили предварительный диагноз: сотрясение мозга под вопросом, ушибленная рана теменной области и ушиб предплечья. Медики осмотрели его на месте.

По факту происшествия, в результате которого причинен вред здоровью, возбудили дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина