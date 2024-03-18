Инфляционные ожидания населения РФ в марте снизились до 11,5%

По данным опроса, заказанного Банком России, инфляционные ожидания россиян в марте снизились на 0,4 процентного пункта — до 11,5% с 11,9% в феврале. Таким образом, ожидания вернулись к уровню августа 2023 года.

Оценка наблюдаемой инфляции снизилась до 14,8% с 15,2% в феврале и сравнялась с показателем апреля 2023 года (14,9%).

Ранее первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган рассказал журналистам, что считает наиболее вероятным период достижения годовой инфляцией максимальных значений во втором квартале 2024 года.

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Разиль Самигуллин