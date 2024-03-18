На прошлой неделе бригады скорой помощи Казани 561 раз выезжали на несчастные случаи

За прошедшую неделю, с 11 по 17 марта, служба скорой помощи в Казани выполнила 7176 выездов, из них 1190 — в общественные места. Бригады выезжали на несчастные случаи 561 раз, 27 из них — на ДТП. В авариях пострадали 30 человек, 17 из них были доставлены в лечебные учреждения. На пожары медики выезжали 13 раз, в результате чего четыре человека пострадали, один погиб.

Количество выездов из-за заболеваний составило 6544, из которых 26 — из-за острого инфаркта миокарда, а 116 — из-за острого нарушения мозгового кровообращения. На роды врачи выезжали 71 раз, о чем сообщили в ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Казани. Ранее в Татарстане 19 медицинским организациям вручили 22 автомобиля скорой медицинской помощи и 2 мобильных комплекса.

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Разиль Самигуллин