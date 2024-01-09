Правительство России направит около 8 млрд рублей на поддержку аграриев

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Правительство России в этом году направит около 8 млрд рублей на поддержку аграриев. Такое решение озвучил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Для получателей гранта «Агростартап» введен минимальный размер, который составит 1,5 млн рублей. Теперь его можно будет взять в том числе на покупку саженцев ягодных культур.

Регионы самостоятельно будут определять приоритетные для них сферы деятельности, чтобы возмещать аграриям часть понесенных затрат. В их перечень добавили покупку посадочного материала ягодных культур, молодняка крупного рогатого скота, ягод у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кроме того, теперь в число сельскохозяйственных потребительских кооперативов будут включаться потребительские общества, у которых не менее 70% выручки формируется за счет заготовки, хранения, переработки и сбыта сельхозпродукции.

В декабре правительство России выделило еще 10 млрд рублей на компенсацию затрат производителей пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Деньги получат сельхозпроизводители из Центральной России, Поволжья и Сибири.



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Айрат Назипов