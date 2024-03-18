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В Татарстане замминистра могут лишить поста за покупку иностранных акций

08:01, 18.03.2024
В Татарстане замминистра могут лишить поста за покупку иностранных акций
Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта Минздрава РТ

Как стало известно «Реальному времени», прокурор Татарстана Альберт Суяргулов требует уволить по утрате доверия заместителя министра здравоохранения республики Айрата Гарипова. Соответствующее представление было направлено в адрес премьер-министра РТ Алексея Песошина еще три месяца назад, но лишь на днях комиссия Кабмина поддержала позицию надзорного ведомства.

Суяргулов лично участвовал в заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и урегулированию конфликта интересов. Как уверяют источники «Реального времени», он указывал на то, что Гарипов в 2020-м году купил 100 акций иностранной компании, чем нарушил жесткий запрет, установленный для госслужащих тремя федеральными законами.

При этом прокурор республики подчеркнул — действующие правовые акты не предусматривают за данное нарушение более мягкого наказания, чем увольнение.

Подробности — в материале «Реального времени».

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