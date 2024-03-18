В Татарстане замминистра могут лишить поста за покупку иностранных акций

Как стало известно «Реальному времени», прокурор Татарстана Альберт Суяргулов требует уволить по утрате доверия заместителя министра здравоохранения республики Айрата Гарипова. Соответствующее представление было направлено в адрес премьер-министра РТ Алексея Песошина еще три месяца назад, но лишь на днях комиссия Кабмина поддержала позицию надзорного ведомства.



Суяргулов лично участвовал в заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и урегулированию конфликта интересов. Как уверяют источники «Реального времени», он указывал на то, что Гарипов в 2020-м году купил 100 акций иностранной компании, чем нарушил жесткий запрет, установленный для госслужащих тремя федеральными законами.

При этом прокурор республики подчеркнул — действующие правовые акты не предусматривают за данное нарушение более мягкого наказания, чем увольнение.

Подробности — в материале «Реального времени».