Рекордное количество гостей посетило свияжскую Масленицу

Фото: Шакирова Галия

Свияжскую Масленицу посетило рекордное количество гостей. Как рассказала «Реальному времени» пресс-секретарь музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Юлия Нуреева, по состоянию на 17:00 17 марта через системы мониторинга посетителей при входе на территорию комплекса прошли 26 487 человек.

В прошлом году для прощания с зимой в Свияжск приехали в два раза меньше гостей, а в позапрошлом их было 19 тысяч. Текущий масленичный рекорд более чем на 4 тысячи человек превзошел предыдущий максимум однодневного турпотока на остров-град: 2 мая 2021 года Свияжск встретил порядка 22 тысяч туристов. Напомним, что общий турпоток за 2023 год составил 1,8 миллиона человек.



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Шакирова Галия