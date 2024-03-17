Еврокомиссар предложил ЕС полностью отказаться от импорта российского СПГ

Евросоюз может прекратить импорт сжиженного природного газа из России уже в этом году, считает еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. По ее мнению, США способны заместить российские поставки.

Предложение Симсон прозвучало на фоне усиления давления на компании, которые закупают российский СПГ. Кроме того, рассматривается возможность блокировать импорт российского сжиженного природного газа без введения санкций.

В 2022 году Евросоюз импортировал из России на 38% больше СПГ, чем годом ранее.

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Нафиса Миннехузина