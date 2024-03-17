Более 90%, зарегистрированных на ДЭГ россиян проголосовали на выборах президента РФ

Более 90 процентов россиян, которые были зарегистрированы на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), отдали свои голоса на выборах президента России, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.



Вместе с голосами дистанционного электронного голосования явка по России составила 61,37%.

В Татарстане явка на выборы составила 64,2%. Для всех проголосовавших сегодня в Казани пройдет семейный фестиваль «Всей семьей на выборы», где хедлайнерами выступят «Хор Турецкого», «Иванушки International», Ваня Дмитриенко, Хабиб, «Кар-мэн».



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Нафиса Миннехузина