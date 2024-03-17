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Более 90%, зарегистрированных на ДЭГ россиян проголосовали на выборах президента РФ

10:59, 17.03.2024

Более 90 процентов россиян, которые были зарегистрированы на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), отдали свои голоса на выборах президента России, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Вместе с голосами дистанционного электронного голосования явка по России составила 61,37%.

В Татарстане явка на выборы составила 64,2%. Для всех проголосовавших сегодня в Казани пройдет семейный фестиваль «Всей семьей на выборы», где хедлайнерами выступят «Хор Турецкого», «Иванушки International», Ваня Дмитриенко, Хабиб, «Кар-мэн».

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Нафиса Миннехузина
Общество
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