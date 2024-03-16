Экипаж российского военного ледокола «Иван Папанин» завершил обучение

В Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге завершилось обучение экипажа новейшего ледокола «Иван Папанин». Судно войдет в состав Северного флота после завершения испытаний в конце 2024 года. «Иван Папанин» является головной платформой проекта 23550 и имеет неограниченную мореходность, большую дальность плавания и современное вооружение.

В ближайшее время ВМФ получит еще один такой ледокол, а Погранслужба ФСБ — два модифицированных корабля проекта 23550, адаптированных под специфику задач береговой охраны. Об этом сообщает RT.

Ранее президент России Владимир Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград». Владимир Путин отметил, что мощный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом России в мире.

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Разиль Самигуллин