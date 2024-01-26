Россия — единственная страна с атомным ледокольным флотом
Президент России Владимир Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград».
Путин дал разрешение на строительство атомного ледокола «Ленинград».
Президент отметил, что мощный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом России в мире:
— У России сегодня уникальный, я хочу это подчеркнуть, уникальный, самый большой ледокольный флот в мире. И это наше огромное конкурентное преимущество, колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, — сказал президент России.
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