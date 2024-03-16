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Центробанк продлил на II квартал 2024 года запрет на ограничение ПСК по потребительским кредитам и займам

19:13, 16.03.2024

Совет директоров Банка России принял решение продлить на II квартал 2024 года мораторий на ограничение полной стоимости потребительских кредитов (займов) для различных организаций.

В частности, это касается:

  • всех категорий потребительских кредитов (займов) кредитных организаций;
  • всех категорий потребительских займов кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
  • категорий потребительских займов, обеспеченных ипотекой, и POS-займов микрофинансовых организаций.

ПСК не может превышать 292% годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК по соответствующей категории потребительского займа, применяемое в соответствующем квартале, более чем на одну треть.

Мораторий действует с учетом изменений рыночных условий, а также того, что с 21 января 2024 года при расчете ПСК включаются все платежи заемщика, влияющие на условия кредита (займа). Срок действия моратория учитывает два квартала между кварталом определения референсной ПСК (IV квартал 2023 года) и кварталом ее применения (II квартал 2024 года).

Риски выдачи кредитов по высоким ставкам рискованным заемщикам сдерживаются высокими макропруденциальными надбавками, а процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может превышать 0,8% в день. Ранее ряд российских банков начал снижать ставки по вкладам на 0,5 процентного пункта перед заседанием ЦБ по ключевой ставке 22 марта.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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