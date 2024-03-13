Российские банки в ожидании заседания ЦБ хотят снизить ставки по вкладам

Ряд российских банков начали снижать ставки по вкладам на 0,5 процентного пункта перед заседанием ЦБ по ключевой ставке 22 марта. Об этом «Газете.Ru» сообщила менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Мария Татаринцева.

Последнее заседание Центробанка по ключевой ставке состоялось 16 февраля. Тогда регулятор не стал менять ее значение — 16% годовых. Однако банки прекратили повышать ставки и даже стали их снижать. У ряда банков появилась избыточная ликвидность из-за привлечения большого количества средств вкладчиков за последние месяцы. Поэтому они могут сократить дальнейшее привлечение средств под высокие проценты и снизить ставки по долгосрочным продуктам.

Решение ЦБ по ключевой ставке 22 марта может быть любым, так как мнения членов совета директоров разделились. На прошлом заседании они предлагали как повысить ставку, так и снизить ее, но в итоге решили оставить без изменений. На предстоящем заседании обсуждение вариантов продолжится.

Татаринцева не исключила, что ключевую ставку все же могут немного снизить. По данным ЦБ РФ, средняя ставка в топ-10 банков, которые привлекают наибольший объем вкладов населения, во второй декаде февраля составляла 14,9%, а в третьей декаде февраля снизилась на 0,1 п.п. — до 14,8% годовых.

Ранее бывший заместитель председателя Банка России Сергей Дубинин предположил, что ключевую ставку оставят на уровне 16%.