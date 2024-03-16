Впервые голосующие в Казани встретились с помощником раиса республики Татарстан

Более 60 подростков и молодых людей встретились с Тимуром Сулеймановым, помощником Раиса РТ и руководителем Движения Первых в Татарстане, на открытой лекции «Как выбрать свой профессиональный путь в мире возможностей». Участники встречи обсудили важность выбора своего пути. На мероприятии присутствовали не только те, кому уже исполнилось 18 лет, но и юные участники, которые уже задумываются о будущем и поступлении в вузы.

Тимур Сулейманов рассказал о том, как выбирать свой путь, и отметил, что для этого необходимо оценивать каждую возможность, честно отвечая себе на несколько вопросов: «В какое сообщество меня это приведет? По душе ли мне это? Готов ли я радоваться сложностям на этом пути? Буду ли я ценным членом команды?» Эти параметры помогут принять верное решение при выборе учебы, работы или других возможностей.

Участники встречи также спросили у спикера о том, как сделать правильный выбор, не ориентируясь на множество сторонних мнений в обществе, о развитии лидерских качеств, секрете формирования сильной команды и других важных аспектах. Встреча прошла в формате живого диалога. Ранее помощник раиса Татарстана, глава республиканского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов рассказал о задачах движения в республике на новый учебный год.

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Разиль Самигуллин