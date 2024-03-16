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В Казани произошли массовые отключения холодной воды из-за аварий на водопроводе

15:25, 16.03.2024

16 марта 2024 года в Казани зафиксировали несколько аварийных ситуаций на водопроводе, в связи с чем было произведено отключение холодного водоснабжения.

Отключения подачи воды произведены:

  • Поселок Северный, улица Давыдова, 131: с 11.00 прекращена подача холодной воды в 40 частных домов.
  • Поселок Дербышки, улица Липатова, 13а: с 11.00 прекращена подача холодной воды в один многоквартирный дом.
  • Поселок Залесный, улица Актанышская, 21: с 11.45 прекращена подача холодной воды в 30 частных домов.

Подачу холодной воды восстановят после устранения аварийных ситуаций.

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Нафиса Миннехузина
Общество Татарстан
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