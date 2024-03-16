Минтимер Шаймиев проголосовал на выборах президента России
Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев принял участие в голосовании на выборах президента России. Об этом сообщила пресс-служба раиса РТ.
Избирательный участок, на котором голосовал Шаймиев, находился в Лаишевском районе Татарстана. Перед участком для настроения играла музыка, под которую выступали местные артисты. Государственный советник тепло поприветствовал собравшихся, а затем сделал свой выбор. Ранее Рустам Минниханов и его супруга проголосовали на выборах президента Российской Федерации.
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