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Минтимер Шаймиев проголосовал на выборах президента России

14:44, 16.03.2024
Минтимер Шаймиев проголосовал на выборах президента России
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев принял участие в голосовании на выборах президента России. Об этом сообщила пресс-служба раиса РТ.

Избирательный участок, на котором голосовал Шаймиев, находился в Лаишевском районе Татарстана. Перед участком для настроения играла музыка, под которую выступали местные артисты. Государственный советник тепло поприветствовал собравшихся, а затем сделал свой выбор. Ранее Рустам Минниханов и его супруга проголосовали на выборах президента Российской Федерации.

Разиль Самигуллин
Общество Татарстан
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