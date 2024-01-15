Елизавета Пантрина стала победительницей скиатлона на этапе Кубка России в Казани
Елизавета Пантрина стала победительницей скиатлона на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани. Спортсменка преодолела 20-километровую дистанцию за 57 минут 3,4 секунды.
Всего на 0,1 секунды от нее отстала Анастасия Кулешова, занявшая 2-е место. Тройку призеров замкнула Алина Пеклецова.
Среди спортсменок из Татарстана лучшей стала Лидия Горбунова, вошедшая в топ-6.
11 января в казанском лыжно-биатлонном комплексе «Мирный» стартовал пятый этап Кубка России по лыжным гонкам, где женщины соревновались в гонке свободным стилем на 10 км. Олимпийская чемпионка Вероника Степанова показала лучшее время, преодолев дистанцию за 25 минут 18,8 секунды. 14 января пятый этап Кубка России по лыжным гонкам в Казани завершился.
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