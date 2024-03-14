Резервуары FLAMAX установили на Черноморском побережье

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru OOO "ФЛАМАКС"

ПРЕДЫСТОРИЯ

История санатория «Литфонд» в Абхазии берет свое начало с середины 20 века, когда на его месте возвышалось небольшое здание в 9 комнат, носившее название дома творчества им. Дмитрия Гулия.

С появлением курорта «Пицунда» советские творческие деятели выразили желание расширить строение. Так, в 1987 году появился комплекс на 150 мест, а сегодня фонд санатория насчитывает уже 288 номеров и способен принять одновременно более 700 человек.

В целях обеспечения комплекса постоянным напором воды, недавно была проведена реконструкция инженерных систем водоснабжения. На территории санатория появились несколько новых скважин. Из них вода подается сначала в резервуары FLAMAX, а затем по трубам доходит до рекреационных корпусов.

РЕШЕНИЕ

Специально для заказчика проектный отдел FLAMAX произвел расчеты и спроектировал две емкости суммарным объемом 1018 м3. Габариты: 9,36 м в диаметре и 8,37 м в высоту. Они были изготовлены на собственном заводе компании в Лаишевском районе Татарстана, после чего автомобильным транспортом доставлены на Черноморское побережье.

Конструкции спроектированы с учетом особенностей региона установки: высокая сейсмическая активность и сильные ветра. Именно поэтому сборка резервуаров заняла порядка 10 дней, несколько дольше, чем обычно. Причиной тому — усиленный корпус и пояса жесткости сложной нестандартной конструкции. Сборку осуществляла монтажная группа FLAMAX из 4 человек.

«Абхазия — регион с повышенной сейсмической активностью, поэтому работы в Пицунде имели определенную специфику, — рассказал руководитель проекта Айрат Фатрахманов. — Если обычно мы делаем стенки резервуаров листами в один слой, то здесь во всех поясах применено по несколько слоев листов для достижения нужной проектной прочности!»



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