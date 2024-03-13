В Казани арендуют квартиру на Масленицу в среднем за 2,4 тыс. руб. в сутки

Сервис «Авито Недвижимость» выяснил, сколько стоит аренда жилья в городах России во время празднования Масленицы. По данным аналитиков, в Казани краткосрочная аренда квартиры обойдется в среднем в 2 390 рублей за сутки, а снять загородный дом можно за 8 000 рублей в сутки.

Аналитики сервиса изучили, в каких городах можно почувствовать атмосферу древнего славянского праздника, и выяснили, что больше всего предложений по аренде жилья на Масленицу в Москве (+4% за год), а загородных домов — в Московской области (+46% за год).



Оказалось, что в городах Золотого кольца тоже можно комфортно провести праздник: в Переславле-Залесском, Угличе, Ростове, Суздале и Ярославле легко найти арендодателя. В этих городах за год количество предложений выросло: в Ярославле — на 48%, в Ростове — на 39%, в Угличе — на 30%, в Суздале — на 26%, в Переславле-Залесском — на 23%, во Владимире — на 14%.

Сложности с поиском жилья на «Авито» могут возникнуть только в Самаре, где средняя стоимость посуточной аренды квартиры составляет 2 000 рублей, и в Казани — 2 400 рублей. В столице Татарстана на острове-граде Свияжске реконструируют старинные русские игры, хороводы и развлечения.

На Урале широко отметить Масленицу можно в Челябинске, где главные события пройдут в парке Гагарина. Квартиру в городе можно снять в среднем за 2 000 рублей в сутки, частное жилье — за 8 000 рублей.

В Западной Сибири центром масленичных гуляний станет Новосибирск, в Восточной — Иркутск. Аренда квартир в этих двух городах стоит 2000 и 2400 рублей за ночь соответственно. Загородное жилье в среднем значительно дороже — 8 500 рублей в Новосибирске и 12 000 рублей — в Иркутске.

За год в выбранных локациях выросла в среднем на 26% как стоимость посуточной аренды квартир, так и количество предложений. В сегменте частного жилья — домов, дач, коттеджей и таунхаусов — динамика также положительная. Предложение суммарно увеличилось на 42%, а цены прибавили 11%.